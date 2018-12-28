Заложники, захваченные в пятницу грабителем в филиале Unicredit Bank в чешском городе Пршибрам, освобождены. Об этом сообщила журналистам представитель полиции Моника Шиндлова.

«Заложники в Unicredit Bank в Пршибраме освобождены в результате успешной полицейской операции, — отметила она. — Никто не пострадал».

Грабитель, по ее словам, совершил неудачную попытку ограбить банк, где захватил девять заложников. Вскоре он отпустил одного из них.

У грабителя, который родился в 1990 году, находился пистолет. Город Пршибрам расположен в 60 км к юго-западу от Праги.