ВТБ вошел в капитал АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское» (OBL Pharm), одной из ведущих российских фармацевтических компаний. Пакет приобретен в партнерстве с АФК «Система» и менеджментом OBL Pharm, указано в сообщении банка.

Уточняется, что консорциум инвесторов — АФК «Система», ВТБ и менеджмент OBL Pharm — совместно приобрел 95,14% в OBL Pharm, общий объем инвестиций составил 15,5 млрд рублей. Размер инвестиций АФК «Система» в покупку доли в OBL Pharm составляет 1,83 млрд рублей, эффективная доля АФК «Система» в OBL Pharm по итогам сделки составила 11,7%. Собственную долю банк в сообщении не называет.

«Целью сделки является создание ведущего фармацевтического холдинга в России после объединения OBL Pharm с входящим в группу АФК «Система» АО «Биннофарм». На базе OBL Pharm и АО «Биннофарм» будет создана объединенная компания, которая войдет в топ-10 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегменте», — говорится в релизе.

Создание объединенной компании планируется завершить в первой половине 2019 года.

Партнеры инвестируют через совместную холдинговую компанию Ristango Holding Limited, в отношении которой заключено соглашение акционеров, обеспечивающее соблюдение прав всех инвесторов на участие в управлении. При этом между АФК «Система» и ВТБ заключено соглашение об обязательном приобретении доли ВТБ в Ristango Holding Limited в течение трех лет с момента сделки.

Пакет акций ФП «Оболенское» выкуплен у компании Alvansa Ltd., основными акционерами которой являются Газпромбанк и UFG Private Equity.



«Предприятие «Оболенское», являясь одним из ведущих производителей лекарств на перспективном фармацевтическом рынке России, демонстрирует динамичный рост бизнеса и обладает амбициозными планами по его дальнейшему развитию. Объединение с «Биннофармом» даст новый толчок развития предприятию. Мы убеждены, что опыт и финансовые ресурсы группы ВТБ позволят значительно повысить акционерную стоимость компании и обеспечить привлекательную доходность как текущим акционерам, так и потенциальным новым инвесторам», — комментирует первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.