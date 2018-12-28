Объем торгов биткоином через LocalBitcoins в Венесуэле достиг рекордно высоких значений. На прошлой неделе оборот на p2p-площадке составил 1974 BTC, а неделей ранее этот показатель составлял 1743 BTC. Таким образом, всего за семь дней рост составил 11%.

Биткоин с начала года подешевел более чем на 80%, но для венесуэльцев эта криптовалюта остается весьма актуальной.

Как сообщает ForkLog , эксперты Международного валютного фонда уверены, что к концу года уровень инфляции в Венесуэле может достичь 1 млн процентов. По некоторым данным, цены в этой стране каждый месяц как минимум удваиваются. Следовательно, уровень инфляции в 2019 году может достичь 10 000 000%.