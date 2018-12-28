Подписаны четыре концессионных соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации общеобразовательных школ в микрорайонах Учхоз и Иртыш-2 г. Ханты-Мансийск, поселках Нижнесортымский и Солнечный Сургутского района, подготовленные с использованием типового решения Сбербанка на базе федерального закона №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

При этом стоимость всех проектов – более 6 млрд рублей, сумма одобренных Сбербанком кредитов на льготных условиях – 3,5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Кроме того, подписаны соглашения между Ханты-Мансийским автономным округом и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий, совокупный размер которых составляет 1,17 млрд рублей, в целях исполнения муниципальными образованиями финансовых обязательств по концессионным соглашениям.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, опыт, полученный в Ханты–Мансийском автономном округе — Югре, планируется использовать и в других регионах.