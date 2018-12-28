Стратегия развития минерально-сырьевой базы РФ до 2035 года предусматривает снижение добычи нефти с 2022 года с пикового уровня в 562 млн тонн, говорится в документе.

Ранее в пятницу правительство одобрило стратегию развития минерально-сырьевой базы РФ до 2035 года.

Согласно документу, рост добычи нефти в России достигнет пика в 2020—2021 годах на уровне 562 млн тонн. При этом в 2018 году ожидается рост добычи нефти до 549 млн тонн, в 2019 — до 557 млн тонн.

Однако в 2022 году прогнозируется снижение добычи нефти РФ с 562 млн тонн до 560 млн. В 2023 году добыча нефти ожидается на уровне 558 млн тонн, в 2024 году — 557 млн тонн.

Добыча нефти в России в 2017 году составила 547 млн тонн. При этом министр энергетики РФ Александр Новак на текущей неделе сообщил, что добыча нефти в России в 2018 году составит 556 млн тонн, допустив сохранение этого уровня в 2019 году.