Российское подразделение криптовалютной биржи Huobi совместно с госкорпорацией развития «ВЭБ.РФ» создало правовую лабораторию Huobi Legal Lab для консультирования и предоставления юридической поддержки компаниям, реализующим цифровые проекты.

По словам главы межведомственной группы по оценке рисков оборота криптовалют в РФ и руководителя Huobi Legal Lab Элины Сидоренко, специалисты центра Huobi Legal Lab помогут правильно упаковать цифровые проекты, сделать так, чтобы цифровые активы не нарушали действующее законодательство и соответствовали международному праву, сообщает ForkLog .

Также в Huobi Legal Lab будут разрабатываться и оцениваться связанные с криптоиндустрией нормативные акты с целью создания благоприятных условий для участников рынка.