Разработчики представили новой версии еthereum-кошелька MyCrypto (v. 1.5 ), поддерживающей платежный сервис 0x Instant.

При этом новая версия кошелька содержит ряд исправлений и улучшений производительности, сообщает ForkLog . Добавлена поддержка запланированных трансакций для токенов стандарта ERC-20.

Ключевым нововведением является интеграция сервиса 0x Instant, который позволяет пользователям напрямую покупать токены стандартов ERC-20 и ERC-721, находя при этом лучшие цены в пуле ликвидности 0x.