Режим работы офисов Бинбанка в период с 29 декабря 2018 года по 8 января 2018 года изменится в связи с празднованием Нового года и Рождества.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте кредитной организации, в субботу, 29 декабря, офисы будут работать в сокращенном на один час режиме, но не позднее, чем до 14:00 мск.

30 декабря — 8 января — нерабочие дни. «С 9 января офисы будут работать в обычном режиме», — подчеркивается в сообщении.

При этом уточняется, что для дополнительного офиса «Каширский/77» по адресу гМосква, Каширское шоссе, 61, корп. 3а (в АТЦ «Москва») режим работы и обслуживания клиентов остается без изменений:

для физлиц — с понедельника по воскресенье, с 10:00 до 21:00;

для юрлиц — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 17:00.