Совладелец холдинга USM, предприниматель Алишер Усманов не ожидает существенной волатильности на сырьевом рынке в 2019 году. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу «Россия-24».

«Я не ожидаю глубокой волатильности, она будет естественной, как всегда, — сказал он. — Может быть, где-то какие-то субъективные факторы <...> будут играть роль с точки зрения падения цены на тот или иной товар, а так, я не думаю, что следующий год будет мрачным с точки зрения экономического развития».

По словам Усманова, преодоление Россией трудностей в существующей многополярности «так называемых экономических центров», а также поиск новых векторов для импорта и экспорта товаров, сырья и производств будет определяющим для того, чтобы иметь возможность избежать «того негатива, на который рассчитывают вводящие санкции страны».

Он также добавил, что планирование и прогноз каких-либо экономических факторов затруднен, так как «чересчур силен элемент политического влияния на экономические процессы».

Ранее председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина назвала основными двумя источниками волатильности для российской экономики колебания нефтяных цен и изменения потоков капитала на рынки.

