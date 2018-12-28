Банк России начинает ежемесячную публикацию данных по ценовым ожиданиям предприятий, динамика которых используется при подготовке решения по ключевой ставке.

При этом регулятор собирает и анализирует эти данные, чтобы понимать, как компании оценивают будущие изменения цен, почему дают такую оценку, и верят ли они, что инфляция стабилизируется вблизи 4%.

Статистические данные по ценовым ожиданиям будут публиковаться регулярно в разделе «Денежно-кредитная политика / Обзоры экономики и финансовых рынков / Инфляционные ожидания», сообщает ЦБ.

Сейчас в опросах участвует более 11 тыс. предприятий. Наблюдение проводится во всех субъектах Российской Федерации и охватывает как малые и средние, так и крупные, включая системообразующие, предприятия регионов.

Состав публикуемых данных опросов предприятий в ближайшее время будет расширяться.