Банк России с 27 апреля по 11 октября 2018 года провел очередную оценку платежной системы «Сбербанк» на соответствие международному стандарту «Принципы для инфраструктур финансового рынка».

Проведенная оценка подтвердила выводы предыдущей о высоком уровне соответствия. Рейтинги в отношении четырех принципов повысились до максимально возможного уровня, сообщает регулятор .

Стандарт разработан Комитетом по платежам и рыночным инфраструктурам при Банке международных расчетов совместно с Международной организацией комиссий по ценным бумагам и рекомендован Банком России для соблюдения российскими операторами значимых платежных систем.