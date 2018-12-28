Из федерального бюджета на поддержку и развитие предпринимательства Татарстана в 2019 году планирует привлечь 900 млн рублей, заявил Рустем Сибгатуллин.

По его словам, малый бизнес в Татарстане благодаря институтам развития и поддержки привлек 11 млрд рублей льготного финансирования в 2018 году, а в 2019 году эту сумму планируется увеличить до 13 млрд рублей, сообщает TatCenter .

Речь идет о льготных микрозаймах, факторинговых и лизинговых сделках, льготных программах Корпорации МСП, МЭР РФ и республики, пояснил Сибгатуллин.