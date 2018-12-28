Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявления госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ), а также банков ВТБ и «Российский капитал» о включении долга перед ними в размере более 3,6 млрд рублей в реестр требований кредиторов «ГлобалЭлектроСервис», входящего в группу «Сумма», говорится в материалах суда.

В реестр кредиторов организации включена задолженность перед АСВ в размере 2,6 млрд рублей, банком ВТБ в 430 млн рублей и «Российским капиталом» в 596 млн рублей.

В декабре временный управляющий компании Михаил Андреев подал заявление к бывшему гендиректору компании Ростиславу Коломаку о взыскании денежной компенсации за неисполнение определения суда. Управляющий сообщил о неисполнении экс-руководителем должника определения арбитража от 6 августа, когда в отношении ОАО была введена процедура наблюдения.