Властям придется вновь повышать пенсионный возраст и менять пенсионную систему, пишут «Ведомости».

Минфин предлагал президенту повышение возраста до 65 лет мужчинам и до 63 — женщинам по полгода в год с 2019-го. А повышение также требований к трудовому стажу позволило бы сократить трансферт ПФР на 0,9% ВВП к 2024 году, оценивал ЦСР. Но сэкономить у правительства не вышло — Владимир Путин снизил итоговый пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а премьер Дмитрий Медведев гарантировал ежегодную индексацию пенсий неработающим пенсионерам на 1 тыс. рублей до 2024 года.

В итоге вместо снижения трансферт в ПФР вырастет до 12,2% доходов ПФР и лишь на третий год реформы сократится до 10,1%.

Еще одна обещанная выгода от реформы — решение проблемы дефицита кадров на рынке труда. К 2024 году число занятых вырастет на 1,8 млн человек по сравнению со сценарием без повышения пенсионного возраста. К 2035 году их число вырастет максимум на 1,5 млн человек, что несопоставимо с сокращением занятых из-за старения населения, уверен замдиректора Центра трудовых отношений ВШЭ Ростислав Капелюшников.



Между тем ключевой источник пополнения ПФР — ФОТ — в долгосрочной перспективе будет расти медленно или стагнировать, предупреждали эксперты: промышленность автоматизируется, число стабильных высокооплачиваемых рабочих мест в ней сокращается, а низкоквалифицированная занятость в торговых секторах растет.

Западные страны столкнулись с такой проблемой раньше, пояснил изданию федеральный чиновник, и самый безобидный выход — повысить возраст, альтернативы — заставить бизнес повышать зарплаты, увеличить страховые взносы или сократить пенсии. Дальше придется найти новый источник финансирования пенсий или уйти от текущей модели пенсионной системы в пользу, например, безусловного базового дохода. Российские власти пока выбрали наиболее простой и очевидный путь и будут повышать возраст, пока решение не будет найдено на Западе, считает чиновник.