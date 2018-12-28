Деньги в этом году выгоднее всего было вкладывать в палладий, а самыми провальными оказались инвестиции в биткоин. К такому выводу пришли аналитики компании «ФинЭкспертиза», исследовав 14 инвестиционных инструментов, пишет «Российская газета». Как выяснилось, только девять из них принесли реальную прибыль в рублях.

Если бы в январе вы положили 300 тыс. рублей наличными «под матрас», то в декабре купить на них можно было бы аналогичных товаров меньше на 9,837 тыс. рублей. То есть покупательная способность этих средств снизилась на 3,28%, подсчитали аналитики. Однако самые внушительные потери составили вложения в биткоин — они достигли 213, 464 тыс. рублей или 71,15%.

Обезличенные металлические счета в серебре, платине и золоте тоже не порадовали, хотя до потерь с биткоином им далеко. По итогам 2018 года они упали на 15,37%, 15,16% и 5,91% соответственно.

Если сумму, эквивалентную 300 тыс. рублей, вы хранили в наличных евро, то заработок составил бы 3,15 тыс. рублей (всего 1,05%). На банковских вкладах — 3,841 тыс. рублей (2,28%).

В долларах доход составил бы 24 тыс. (8%). И 26,3 тыс. рублей (8,68%) — на банковском вкладе. Для сравнения: рублевые депозиты принесли 4,875 тыс. рублей или 1,62%.

Рекордной стала доходность обезличенных металлических счетов в палладии. Владельцы палладиевых ОМС заработали по 10,2% реального рублевого дохода или по 30,588 тыс. рублей на каждые 300 тыс. вложений. Лучший результат доллара, напоминает издание, на 4,558 тыс. рублей меньше.

«А если посмотреть в ретроспективе, например, за два года, то мы увидим, что палладий вообще стал единственным металлом с положительной доходностью, — комментирует результаты исследования генеральный директор компании ФинЭкспертиза Нина Козлова. — За два года доходность обезличенных металлических счетов снизилась практически по всем металлам. Стоимость ОМС в золоте упала на 8,2%, в серебре — на 23,6%, в платине — на 21,6%. И это данные только в номинальном исчислении. С учетом инфляции эта цифра еще выше. На фоне падения основных металлов ОМС в палладии выросли на 40%».

Главной причиной такого роста, по словам эксперта, стал дефицит палладия в общемировом масштабе — спрос на металл растет, а его добыча снижается. Палладий активно используется в ювелирном производстве, однако сейчас, уточняет она, главным катализатором спроса стали автопроизводители.