Таким образом, уже с первых рабочих дней января 2019 года все желающие могут подойти в любой из указанных ниже офисов банка для регистрации в ЕБС.

Для прохождения регистрации понадобятся паспорт и СНИЛС. Сначала менеджер банка зарегистрирует клиента в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется для доступа к порталу Госуслуг. После этого специалист перейдет к сбору биометрии: клиенту предложат снять фотографию анфас и затем записать образец голоса. Полученные данные будут загружены в Единую биометрическую систему. Услуга оказывается бесплатно.

«Реализация этого проекта в перспективе должна упростить взаимоотношения клиента с банком. К примеру, при обращении в финучреждение по телефону на основании голосового слепка мы сможем верифицировать клиента с точностью до 99,5%, что позволит оказывать ему услуги в дистанционном канале, в том числе без участия оператора, с использованием автоматических речевых сервисов. При этом клиент может не беспокоиться — сохранность персональных данных гарантируется государством», — отметил вице-президент по информационным технологиям УБРиР Юрий Миронов.

Напомним, услуга по сбору биометрических данных в соответствии с требованиями Центрального банка России должна быть реализована в несколько этапов. До конца 2018 года не менее 20% структурных подразделений банка в каждом регионе присутствия должны быть готовы к приему биометрических данных, к 30 июня 2019 года – 60% и до конца 2019 года – 100%.

Перечень офисов, в которых можно будет сдать биометрические данные с 1 января 2019 года: