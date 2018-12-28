Таким образом, уже с первых рабочих дней января 2019 года все желающие могут подойти в любой из указанных ниже офисов банка для регистрации в ЕБС.

Для прохождения регистрации понадобятся паспорт и СНИЛС. Сначала менеджер банка зарегистрирует клиента в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется для доступа к порталу Госуслуг. После этого специалист перейдет к сбору биометрии: клиенту предложат снять фотографию анфас и затем записать образец голоса. Полученные данные будут загружены в Единую биометрическую систему. Услуга оказывается бесплатно.

«Реализация этого проекта в перспективе должна упростить взаимоотношения клиента с банком. К примеру, при обращении в финучреждение по телефону на основании голосового слепка мы сможем верифицировать клиента с точностью до 99,5%, что позволит оказывать ему услуги в дистанционном канале, в том числе без участия оператора, с использованием автоматических речевых сервисов. При этом клиент может не беспокоиться — сохранность персональных данных гарантируется государством», — отметил вице-президент по информационным технологиям УБРиР Юрий Миронов.

Напомним, услуга по сбору биометрических данных в соответствии с требованиями Центрального банка России должна быть реализована в несколько этапов. До конца 2018 года не менее 20% структурных подразделений банка в каждом регионе присутствия должны быть готовы к приему биометрических данных, к 30 июня 2019 года – 60% и до конца 2019 года – 100%.

Перечень офисов, в которых можно будет сдать биометрические данные с 1 января 2019 года:

Астрахань, ДО «Астраханский», ул. Анри Барбюса, 30А пом. 66

Краснодар, филиал «Краснодарский», Западный округ, ул. Красная, 145/1

Санкт-Петербург, Филиал «Санкт-Петербургский», Владимирский проспект д.10 лит. А

Барнаул, ДО «Барнаульский», пр. Ленина, 113

Кемерово, ДО «Кемеровский», пр. Ленина, д.82, пом.135

Санкт-Петербург, ДО «Петровский», улица Марата, д.69-71, лит.А

Березовский, ДО «Березовский», ул. Театральная, 16А

Киров, д/о «Центр финансовых услуг», ул. Дерендяева, 28

Самара, ДО «Самарский», ул. Самарская, 267

Верхняя Пышма, Д/о «Металлург», пр. Успенский, 48А

Курск, ОО «Курский», ул. Ленина, 77Б

Саратов, ОО «Саратовский», пр. им. 50 лет Октября, 20/32

Волгоград, ДО «Волгоградский», ул. им. Рокоссовского, 42

Курган, ДО «Курганский»,ул.Гоголя, д.55/III

Серов, филиал «Серовский», ул. Л.Толстого, 17

Воронеж, филиал «Воронежский», ул. Никитинская, 21

Липецк, ОО «Липецкий», ул. Плеханова, 30

Среднеуральск, ДО «Среднеуральский», ул. Калинина, 15

Екатеринбург,Д/о «Центральный», пр. Ленина, 29 / пер. Володарского, 2

Москва, филиал «Московский», ул. Мытная, 62

Томск, ДО «Томский», пр. Кирова, 39

 

Екатеринбург,Д/о «Чкаловский», ул. Чайковского, 75

Набережные Челны, ДО «Набережные Челны», пр. Мира, 22А

Тюмень, ДО «Тюменский», ул. Максима Горького, 74

Екатеринбург,Д/о «Вознесенский», ул. Свердлова, 25

Нижний Новгород, ОО «Нижегородский», ул. Белинского, 102 пом. П12

Ульяновск, ДО «Ульяновский», ул. Минаева, 24.1

Екатеринбург,Д/о «Юго-Западный», ул. Академика Бардина, 17

Нижневартовск, д/о «Нижневартовский», ул. Ленина, 15/2 пом. 1018

Уфа, Филиал «Уфимский», ул. Юрия Гагарина, 24/2

Екатеринбург,Д/о «Солнечный», ул. Крауля, 44

Новосибирск, филиал «Новосибирский», Вокзальная магистраль, 1

Уфа, Д/о «Дан», ул. Гоголя, 36

Екатеринбург,Д/о «Основинский», ул. Учителей, 8

Омск, ДО «Омский», пр. Карла Маркса, 18/1

Уфа, Д/о «Иремель», ул. Менделеева, 137

Екатеринбург,Д/о «Парус», ул. Бебеля, 124

Оренбург, ОО «Оренбургский», ул. Правды, 9 пом. 3

Чебоксары, ДО «Чебоксарский», пр. Ленина, 59

Екатеринбург,Д/о «ОПЕРО ССБ», ул. Сакко и Ванцетти, 67

Пермь, Филиал «Пермский», ул. Петропавловская, 85

Челябинск, Филиал «Южно-Уральский», ул. Доватора, 48

Ижевск, ДО «Ижевский», ул. Ворошилова, 2А

Пермь, Д/о «Мотовилихинский», Металлистов, 5

Челябинск, Д/о «Победа», ул. 40 лет Победы, 33

Качканар, ДО «Горно-металлургический», ул. Свердлова, 4

Первоуральск, ДО «Первоуральский», ул. Трубников, 27

Челябинск, Д/о «Звездный», ул. Жукова, 14

Качканар, ДО «Кристалл», ул. Гикалова, 7

Ростов-на-Дону, ДО «Ростовский», ул. Красноармейская, 87/50

Челябинск, Д/о «Слава», ул. Героев Танкограда, 106