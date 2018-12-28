Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с нового года начнет сбор биометрических данных населения для Единой биометрической системы (ЕБС) согласно Федеральному закону №482-ФЗ.
Таким образом, уже с первых рабочих дней января 2019 года все желающие могут подойти в любой из указанных ниже офисов банка для регистрации в ЕБС.
Для прохождения регистрации понадобятся паспорт и СНИЛС. Сначала менеджер банка зарегистрирует клиента в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется для доступа к порталу Госуслуг. После этого специалист перейдет к сбору биометрии: клиенту предложат снять фотографию анфас и затем записать образец голоса. Полученные данные будут загружены в Единую биометрическую систему. Услуга оказывается бесплатно.
«Реализация этого проекта в перспективе должна упростить взаимоотношения клиента с банком. К примеру, при обращении в финучреждение по телефону на основании голосового слепка мы сможем верифицировать клиента с точностью до 99,5%, что позволит оказывать ему услуги в дистанционном канале, в том числе без участия оператора, с использованием автоматических речевых сервисов. При этом клиент может не беспокоиться — сохранность персональных данных гарантируется государством», — отметил вице-президент по информационным технологиям УБРиР Юрий Миронов.
Напомним, услуга по сбору биометрических данных в соответствии с требованиями Центрального банка России должна быть реализована в несколько этапов. До конца 2018 года не менее 20% структурных подразделений банка в каждом регионе присутствия должны быть готовы к приему биометрических данных, к 30 июня 2019 года – 60% и до конца 2019 года – 100%.
Перечень офисов, в которых можно будет сдать биометрические данные с 1 января 2019 года:
|
Астрахань, ДО «Астраханский», ул. Анри Барбюса, 30А пом. 66
|
Краснодар, филиал «Краснодарский», Западный округ, ул. Красная, 145/1
|
Санкт-Петербург, Филиал «Санкт-Петербургский», Владимирский проспект д.10 лит. А
|
Барнаул, ДО «Барнаульский», пр. Ленина, 113
|
Кемерово, ДО «Кемеровский», пр. Ленина, д.82, пом.135
|
Санкт-Петербург, ДО «Петровский», улица Марата, д.69-71, лит.А
|
Березовский, ДО «Березовский», ул. Театральная, 16А
|
Киров, д/о «Центр финансовых услуг», ул. Дерендяева, 28
|
Самара, ДО «Самарский», ул. Самарская, 267
|
Верхняя Пышма, Д/о «Металлург», пр. Успенский, 48А
|
Курск, ОО «Курский», ул. Ленина, 77Б
|
Саратов, ОО «Саратовский», пр. им. 50 лет Октября, 20/32
|
Волгоград, ДО «Волгоградский», ул. им. Рокоссовского, 42
|
Курган, ДО «Курганский»,ул.Гоголя, д.55/III
|
Серов, филиал «Серовский», ул. Л.Толстого, 17
|
Воронеж, филиал «Воронежский», ул. Никитинская, 21
|
Липецк, ОО «Липецкий», ул. Плеханова, 30
|
Среднеуральск, ДО «Среднеуральский», ул. Калинина, 15
|
Екатеринбург,Д/о «Центральный», пр. Ленина, 29 / пер. Володарского, 2
|
Москва, филиал «Московский», ул. Мытная, 62
|
Томск, ДО «Томский», пр. Кирова, 39
|
Екатеринбург,Д/о «Чкаловский», ул. Чайковского, 75
|
Набережные Челны, ДО «Набережные Челны», пр. Мира, 22А
|
Тюмень, ДО «Тюменский», ул. Максима Горького, 74
|
Екатеринбург,Д/о «Вознесенский», ул. Свердлова, 25
|
Нижний Новгород, ОО «Нижегородский», ул. Белинского, 102 пом. П12
|
Ульяновск, ДО «Ульяновский», ул. Минаева, 24.1
|
Екатеринбург,Д/о «Юго-Западный», ул. Академика Бардина, 17
|
Нижневартовск, д/о «Нижневартовский», ул. Ленина, 15/2 пом. 1018
|
Уфа, Филиал «Уфимский», ул. Юрия Гагарина, 24/2
|
Екатеринбург,Д/о «Солнечный», ул. Крауля, 44
|
Новосибирск, филиал «Новосибирский», Вокзальная магистраль, 1
|
Уфа, Д/о «Дан», ул. Гоголя, 36
|
Екатеринбург,Д/о «Основинский», ул. Учителей, 8
|
Омск, ДО «Омский», пр. Карла Маркса, 18/1
|
Уфа, Д/о «Иремель», ул. Менделеева, 137
|
Екатеринбург,Д/о «Парус», ул. Бебеля, 124
|
Оренбург, ОО «Оренбургский», ул. Правды, 9 пом. 3
|
Чебоксары, ДО «Чебоксарский», пр. Ленина, 59
|
Екатеринбург,Д/о «ОПЕРО ССБ», ул. Сакко и Ванцетти, 67
|
Пермь, Филиал «Пермский», ул. Петропавловская, 85
|
Челябинск, Филиал «Южно-Уральский», ул. Доватора, 48
|
Ижевск, ДО «Ижевский», ул. Ворошилова, 2А
|
Пермь, Д/о «Мотовилихинский», Металлистов, 5
|
Челябинск, Д/о «Победа», ул. 40 лет Победы, 33
|
Качканар, ДО «Горно-металлургический», ул. Свердлова, 4
|
Первоуральск, ДО «Первоуральский», ул. Трубников, 27
|
Челябинск, Д/о «Звездный», ул. Жукова, 14
|
Качканар, ДО «Кристалл», ул. Гикалова, 7
|
Ростов-на-Дону, ДО «Ростовский», ул. Красноармейская, 87/50
|
Челябинск, Д/о «Слава», ул. Героев Танкограда, 106
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