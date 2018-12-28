Абоненты будут оплачивать мобильную связь по единым тарифам вне зависимости от региона РФ, где они находятся в момент соединения. Закон с соответствующими поправками в ФЗ «О связи», подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, статья 46 («Обязанности операторов связи») дополняется следующим положением: «На территории Российской Федерации оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети связи устанавливает одинаковые условия оказания услуг подвижной радиотелефонной связи каждому абоненту независимо от того, находится ли абонент в пределах территории субъекта Российской Федерации, указанной в решении о выделении такому оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный абоненту абонентский номер, или за пределами указанной территории».

Также скорректирован один из абзацев статьи 54 («Оплата услуг связи»): действующая редакция статьи предусматривает платные входящие звонки для абонента, находящегося за пределами региона, где был зарегистрирован его номер, а по новой редакции платными будут входящие звонки, если вызываемый абонент находится за пределами России.



Поправки были приняты Госдумой 19 декабря этого года и одобрены Советом Федерации 21 декабря. Так, в Госдуме поясняли, что, «согласно экспертным оценкам, роуминг внутри российских регионов возник по причине наличия специального регулирования, при котором каждый из операторов связи осуществлял соединения через единого общероссийского оператора связи, ввиду чего у таких операторов возникали дополнительные издержки. В настоящий момент указанный механизм соединения применяется в исключительных случаях и не является массовым, в связи с чем установление дополнительных платежей за перемещение абонентов в пределах Российской Федерации является избыточным».

Поправки вступают в силу с 1 июня 2019 года.

