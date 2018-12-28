Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень преступлений, уголовные дела по которым подлежат прекращению при условии возмещения ущерба. Обзор положений документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, приводит РАПСИ.

Принятые поправки направлены на дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства в целях минимизации рисков ведения бизнеса в России и создания дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.

Изменения внесены в Уголовный и Уголовно-исполнительный кодекс, согласно которым уголовные дела будут прекращаться в случае возмещения ущерба, причиненного преступлением гражданину, организации или государству. В перечень таких преступлений теперь включены:

мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

преступления небольшой тяжести, связанные с мошенничеством в сфере кредитования; в сфере страхования; в сфере компьютерной информации; с использованием электронных средств платежа; при получении выплат;

преступления небольшой тяжести, сопряженные с нарушением авторства и плагиатом, с нарушением изобретательских и патентных прав;

преступления небольшой тяжести, связанные с причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием; с присвоением или растратой;

преступления, связанные с невыплатой зарплаты, пенсий, стипендий, пособий или неосуществлением иных выплат.

В Уголовно-процессуальном кодексе расширяется перечень уголовных дел частно-публичного обвинения — когда дело возбуждается исключительно по заявлению потерпевшего и не подлежит прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым.

В этот перечень включены уголовные дела о преступлениях, затрагивающих интересы только потерпевших, без причинения ущерба интересам третьих лиц или государству. Это относится к незаконному получению кредита; злостному уклонению от погашения кредиторской задолженности; злостному уклонению от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством о ценных бумагах; незаконному использованию средств индивидуализации товаров (работ, услуг); злоупотреблению полномочиями.

Кроме того, в этот перечень были включены преступления, связанные с необоснованным отказом в приеме на работу или увольнением лиц предпенсионного возраста.

Устанавливается запрет заключения под стражу подозреваемых и обвиняемых в злоупотреблении полномочиями в сфере предпринимательской деятельности.

При этом исключается запрет на применение этой меры пресечения к лицам, подозреваемым или обвиняемым в незаконной организации, проведении азартных игр. В отношении таких лиц заключение под стражу на досудебной стадии уголовного производства сможет применяться.

При расследовании преступлений в сфере предпринимательской деятельности устанавливается запрет на необоснованное применение мер, способных привести к приостановлению законной деятельности организации или индивидуальных предпринимателей.

В УПК РФ устанавливаются исключительные случаи, при которых такое изъятие допускается:

если вынесено постановление о назначении судебной экспертизы в отношении электронных носителей информации;

если их изъятие производится на основании судебного решения;

если на этих носителях содержатся сведения, которые могут использоваться для совершения новых преступлений;

если владелец носителя не обладает полномочиями на хранение сведений;

если копирование сведений может привести к их утрате.

Вместе с тем в УПК РФ закрепляется порядок копирования информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях, и передачи копий их законному владельцу.



Государственная дума РФ одобрила в третьем чтении законопроект 18 декабря, Совет Федерации поддержал его 21 декабря.