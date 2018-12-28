Кроме того, запрещается взыскание долгов по займам, которые выдали «черные кредиторы».
Владимир Путин подписал закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Общий размер процентов и неустоек по потребительскому займу, срок возврата по которому не превышает одного года, будет ограничиваться поэтапно.
Так, если кредит выдали после вступления закона в силу, максимальная сумма долга до июля 2019 года не может превышать сумму первоначального займа более чем в 2,5 раза, до января 2020 года — в два раза, а потом — в полтора раза.
Кроме того, процентная ставка по таким кредитам после вступления закона в силу не должна превышать 1,5% в день, с июля 2019-го — 1%.
В свою очередь, полная стоимость кредита на момент заключения договора с июля 2019-го не может превышать более чем на треть наименьшую из величин: 365% годовых или рассчитанное ЦБ среднерыночное значение полной стоимости кредита в процентах годовых.
По потребительским кредитам без обеспечения, заключенным на срок не более 15 дней и на сумму не более 10 тыс. рублей, по которым фиксированная сумма платежей достигнет 30% от размера потребительского кредита (займа), запрещается начисление процентов, иных мер ответственности и платежей, за исключением неустойки (пени, штрафа) в размере 0,1% задолженности за каждый день просрочки. Ежедневная фиксированная сумма платежей по таким кредитам не должна превышать 1/15 максимально допустимого значения фиксируемой суммы платежей. Договор подобного кредита должен содержать запрет на увеличение его срока и суммы.
Кроме того, запрещается взыскание долгов по займам, которые выдали «черные кредиторы».
Теперь этим смогут заниматься только юрлица: профессиональные кредиторы и профессиональные коллекторские агентства, имеющие на это право; специализированные финансовые общества, а также «физлица, указанные в письменном согласии заемщика, полученном кредитором».
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