Владимир Путин подписал закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Общий размер процентов и неустоек по потребительскому займу, срок возврата по которому не превышает одного года, будет ограничиваться поэтапно.

Так, если кредит выдали после вступления закона в силу, максимальная сумма долга до июля 2019 года не может превышать сумму первоначального займа более чем в 2,5 раза, до января 2020 года — в два раза, а потом — в полтора раза.

Кроме того, процентная ставка по таким кредитам после вступления закона в силу не должна превышать 1,5% в день, с июля 2019-го — 1%.

В свою очередь, полная стоимость кредита на момент заключения договора с июля 2019-го не может превышать более чем на треть наименьшую из величин: 365% годовых или рассчитанное ЦБ среднерыночное значение полной стоимости кредита в процентах годовых.

По потребительским кредитам без обеспечения, заключенным на срок не более 15 дней и на сумму не более 10 тыс. рублей, по которым фиксированная сумма платежей достигнет 30% от размера потребительского кредита (займа), запрещается начисление процентов, иных мер ответственности и платежей, за исключением неустойки (пени, штрафа) в размере 0,1% задолженности за каждый день просрочки. Ежедневная фиксированная сумма платежей по таким кредитам не должна превышать 1/15 максимально допустимого значения фиксируемой суммы платежей. Договор подобного кредита должен содержать запрет на увеличение его срока и суммы.

Кроме того, запрещается взыскание долгов по займам, которые выдали «черные кредиторы».

Теперь этим смогут заниматься только юрлица: профессиональные кредиторы и профессиональные коллекторские агентства, имеющие на это право; специализированные финансовые общества, а также «физлица, указанные в письменном согласии заемщика, полученном кредитором».