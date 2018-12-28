Российский провайдер платежных сервисов компания «Платежи онлайн», работающая под брендом PlatBox, продала долю в размере 50% частному инвестору Михаилу Родченкову. Он продолжит создавать финтех-решения для электронной коммерции, а также направит бизнес на новые рынки, в том числе европейские.

По словам Михаила Родченкова, основная ставка делается на инвестиции в бизнес, развивающийся на стыке финансов и IT, обладающий высокой добавочной стоимостью и максимальной вероятностью взрывного роста, говорится в сообщении компании.

Стратегия PlatBox предусматривает дальнейшее наращивание доли компании в сегменте интернет и мобильного эквайринга для средних и крупных корпоративных клиентов, а также выход на рынок МСБ, проект для которого осуществляется в сотрудничестве с Московской ассоциацией предпринимателей.

Еще одним перспективным направлением является разработка и выпуск финтех-решений для сферы ЖКХ. Ожидается, что к 2022 году общий обрабатываемый компанией трафик трансакций вырастет до 50-60 млрд рублей.