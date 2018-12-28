Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном контроле операций по снятию в России наличных денег с карт иностранных банков с целью анализа финансовых потоков и выявления схем финансирования террористической и экстремистской деятельности. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, уточняет РИА Новости.

Документ расширяет перечень операций, подлежащих обязательному контролю, дополняя его операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт банков, зарегистрированных за рубежом.

Обязательному контролю будут подлежать лишь операции по картам банков тех иностранных государств (территорий), перечень которых определит Росфинмониторинг. Это позволит оперативно включать платежные карты банков из соответствующих государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга, пояснял ранее Кабмин.

Согласно его ожиданиям, информация о таких операциях даст возможность анализировать финансовые потоки (не ограниченные пороговыми значениями) в целях выявления схем финансирования террористической, экстремистской деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ.

Перечень иностранных государств будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до кредитных организаций через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ. Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.



Сейчас банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях на сумму свыше 600 тыс. рублей и сделках с недвижимостью стоимостью более 3 млн рублей.

