Пользователи криптовалютного кошелька Electrum находятся под угрозой фишинговых атак, сообщили его разработчики.

Во время проведения трансакции многие из клиентов могли получить сообщение об ошибке, для исправления которой им якобы требуется обновить ПО, пройдя по ссылке на один из многочисленных серверов организатора атаки, и ввести свои данные для входа в аккаунт.

По информации одного из участников Reddit-сообщества, за сутки злоумышленникам таким образом удалось получить по меньшей мере 243 BTC за три трансакции, сообщает Anycoin .

Команда Electrum оперативно обновила ПО, что на данный момент только частично решило проблему.