Документ подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда РФ по делу о проверке конституционности части 1.3 статьи 32.2 КоАП.
Президент РФ Владимир Путин подписал поправки, согласно которым разрешается продлевать срок льготного периода для уплаты штрафов ГИБДД, если он пропущен по уважительной причине.
Как уточняет РАПСИ, в Кодекс РФ об административных правонарушениях вносятся изменения, в соответствии с которыми 20-дневный срок для уплаты административного штрафа в размере половины его суммы, в случае поступления почтового отправления после истечения этого срока, подлежит восстановлению по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности. Данные вопросы будут рассматриваться судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, в трехдневный срок со дня возникновения основания для их разрешения.
Определение об отклонении указанного ходатайства может быть обжаловано в соответствии с правилами, установленными главой 30 КоАП («Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях»).
Документ подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда РФ по делу о проверке конституционности части 1.3 статьи 32.2 КоАП в связи с жалобой Юрия Рейнхиммеля.
Государственная дума РФ приняла законопроект 12 декабря, Совет Федерации поддержал поправки 21 декабря.
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