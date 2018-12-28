Президент РФ Владимир Путин подписал поправки, согласно которым разрешается продлевать срок льготного периода для уплаты штрафов ГИБДД, если он пропущен по уважительной причине.

Как уточняет РАПСИ, в Кодекс РФ об административных правонарушениях вносятся изменения, в соответствии с которыми 20-дневный срок для уплаты административного штрафа в размере половины его суммы, в случае поступления почтового отправления после истечения этого срока, подлежит восстановлению по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности. Данные вопросы будут рассматриваться судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, в трехдневный срок со дня возникновения основания для их разрешения.

Определение об отклонении указанного ходатайства может быть обжаловано в соответствии с правилами, установленными главой 30 КоАП («Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях»).

Документ подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда РФ по делу о проверке конституционности части 1.3 статьи 32.2 КоАП в связи с жалобой Юрия Рейнхиммеля.



Государственная дума РФ приняла законопроект 12 декабря, Совет Федерации поддержал поправки 21 декабря.