Президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивший с 25 тыс. до 100 тыс. рублей сумму задолженности, которую взыскатель может требовать с должника непосредственно через его работодателя без возбуждения исполнительного производства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Внести в часть 1 статьи 9 федерального закона... «Об исполнительном производстве»... изменение, заменив словами «двадцати пяти тысяч» словами «ста тысяч», — цитирует РИА Новости.



Чтобы принудительно вернуть долг, не превышающий указанную в законе сумму, взыскатель, минуя службу судебных приставов, может направлять исполнительный документ «в организацию или иному лицу, выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи», для удержания суммы долга.