Торговая платформа eToro объявила, что вместо причитающихся обладателям BCH токенов BSV (Bitcoin Cash Satoshi Vision) выплатит компенсацию в фиатной валюте, пояснив, что не обязана поддерживать хардфорки, но в качестве жеста для своих клиентов решила выплатить эквивалент неполученных BSV по цене 92 долларов за монету.

Держатели на момент хардфорка длинных позиций (на покупку) BCH без кредитного плеча также получат компенсацию, сообщает Anycoin .

По словам главного аналитика фирмы Мати Гринспена, это лучшее, что можно сделать. В идеале компания хотела бы дать клиентам BCHSV, потому что он им принадлежит. Но платформа пока не смогла добавить BCHSV.