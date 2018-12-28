В Татарстане на конец 2018 года зарегистрировано 159 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. С начала года их количество выросло на 1,7 тыс., сообщил первый заместитель министра экономики РТ — директор Департамента развития предпринимательства Рустем Сибгатуллин на пресс-конференции 28 декабря.

Как сообщает TatCenter , общий оборот малых компаний и индивидуальных предпринимателей в 2018 году составил 1,8 трлн рублей с ростом к 2017 году на 6%. Объем уплаченных предпринимателями налогов вырос на 10% до 68 млрд рублей.

Количество татарстанцев, занятых в сегменте, с начала года выросло на 4 тыс. человек и приблизилось к концу текущего года к отметке в 533 тыс. человек.