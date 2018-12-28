Минстрою поручено в трехмесячный срок утвердить порядок расчета нормативов финансовой устойчивости застройщиков, следует из постановления правительства РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса РФ по согласованию с Министерством финансов РФ утвердить в трехмесячный срок порядок расчета норматива обеспеченности обязательств, норматива целевого использования средств», — цитирует ТАСС.

В постановлении также отмечается, что оба эти норматива будут применяться для оценки финансовой устойчивости застройщиков, привлекающих средства дольщиков и получивших разрешения на строительство до 1 июля 2018 года. Те же нормативы действуют при комплексном освоении или развитии территории (в том числе застроенной), если первое разрешение было получено до этой даты.

Финансовая устойчивость компаний, которым было выдано разрешение на строительство после 1 июля 2018 года, будет оцениваться по этим двум параметрам, а также по нормативу размера собственных средств — он должен составлять не менее 10% планируемой стоимости строительства недвижимости, указанной в проектной декларации. При комплексном освоении или развитии территории размер собственных средств должен быть также не менее 10% проектной стоимости строительства всех зданий.



В постановлении указывается, что оценка финансовой устойчивости застройщиков будет проводиться раз в квартал.