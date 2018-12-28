Министерство финансов Российской Федерации увеличило на 10 млрд долларов максимальный совокупный лимит страховой ответственности Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). Об этом сообщается в пресс-релизе Российского экспортного центра (РЭЦ).

Договор о предоставлении прямой государственной гарантии Российской Федерации на общую сумму до 20 млрд долларов до 31 декабря 2042 года включительно был подписан 27 декабря 2018 года, отмечает РЭЦ.

«Принимая новые обязательства, ЭКСАР значительно наращивает страховую поддержку российского экспорта, что существенно повышает конкурентоспособность нашей продукции на зарубежных рынках. Все это обеспечивает стабильность государственной системы, а также способствует достижению целей и задач «майского указа» президента Российской Федерации по увеличению экспорта к 2024 году до 250 миллиардов долларов США», — прокомментировал гендиректор РЭЦ Андрей Слепнев.