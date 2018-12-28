Мессенджер ICQ, принадлежащий интернет-компании Mail.Ru Group, работал сегодня утром со сбоями. Как сообщил ТАСС представитель ICQ, проблемы уже устранены.

«Это была небольшая техническая неполадка, которая уже устранена. Сбой связан с запланированным отключением старого протокола», — сказал он.

Представитель ICQ отметил, что старый протокол уже давно не поддерживается и в нем нет множества новых функций. «На нем работает небольшое количество сторонних клиентов», — уточнил он.



Среди сторонних клиентов ICQ — Miranda, QIP и Pidgin, которые работают на старом протоколе.