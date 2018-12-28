Ассоциация форекс-дилеров поставлена в известность о решениях Банка России аннулировать лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера, выданные ООО «Форекс Клуб», ООО «Телетрейд Групп», ООО «Альпари Форекс», ООО «Фикс Трейд» и ООО «Трастфорекс», а также аннулировать квалификационные аттестаты генеральных директоров и контролеров перечисленных компаний, и с 28 декабря эти компании исключены из числа членов ассоциации, которая является единственной саморегулируемой организацией форекс-дилеров. Сообщение об этом опубликовано на сайте АФД.

При этом СРО уточняет, что продолжит взаимодействие с данными компаниями в целях оказания им юридической и иной поддержки для максимально корректного завершения работы.

В ассоциации напоминают, что, согласно решениям Банка России, действие лицензий прекращается с 27 января 2019 года. «Таким образом, клиенты форекс-дилеров смогут закрыть все открытые позиции и вывести денежные средства с номинальных счетов. Все упомянутые компании, по данным на 27 декабря состоящие в СРО «АФД», заверили СРО «АФД», что все обязательства перед клиентами будут соблюдены, взаимодействие с российскими клиентами будет прекращено максимально корректным образом», — отмечается в релизе.

Ранее стало известно, что общий объем обязательств этих компаний перед клиентами составляет 35 млн рублей .

В настоящий момент Ассоциация форекс-дилеров выясняет обстоятельства, которые привели к упомянутым решениям ЦБ. В соответствии с действующим законодательством решения Банка России могут быть обжалованы в судебном порядке. Напомним, что о таком намерении уже заявили в компании «Альпари Форекс».

Сам регулятор пояснял, что форекс-дилеры использовали российские «дочки» как площадку для привлечения клиентов в зарубежные юрисдикции.

Согласно материалам АФД, в реестр форекс-дилеров также включено ООО «Альфа-Форекс», которому ранее в декабре ЦБ выдал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера. Таким образом, из девяти компаний, имевших право вести соответствующую деятельность, в России остаются четыре.



По закону о Forex, вступившему в силу с 1 января 2016 года, все компании, работающие на этом рынке в России, должны проходить процедуру лицензирования в ЦБ. Также по этому закону подобные компании должны вступить в саморегулируемую организацию.

