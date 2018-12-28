По данным СoinМarketСap, на 13.00 по мск подавляющее большинство альткоинов падает в цене. Общая рыночная капитализация составляет 122,1 млрд долларов.

Курс биткоина на данный момент упал на 3,34% за прошедшие сутки и составляет 3.673 тыс. долларов. Его капитализация - 64,1 млрд долларов.

Rippie, вторая по капитализации криптовалюта, также демонстрирует падение в цене. Снизившись за 24 часа на 4,84%, ее курс составляет 0,349 доллара. Капитализация ripple - 14,2 млрд долларов.

Криптовалюта ethereum, стоящая на третьем месте по капитализации (12,3 млрд долларов), упала в цене на 5,49% за сутки до 119,14 доллара.

Курс bitcoin cash также снизился на 9,8% за прошедшие 24 часа и составляет в настоящее время 151,8 доллара при капитализации 2,6 млрд долларов.

Курс stellar понизился за сутки на 4,09%. В настоящее время он составляет 0,112 доллара. Капитализация пятой криптовалюты - 2,15 млрд долларов.