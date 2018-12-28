Акционеры Абсолют Банка приняли решение об увеличении уставного капитала кредитной организации до 9, 4 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«На внеочередном общем собрании акционеров 27 декабря 2018 было принято решение об увеличении уставного капитала Абсолют Банка. В результате допэмиссии уставный капитал банка увеличится до 9,4 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Объем дополнительного вливания в капитал банка достигнет 6 млрд рублей. Средства поступят в первом полугодии 2019 года.