В течение последнего месяца ICO-проекты вывели 433,8 тысяч монет еthereum (ETH), что является рекордным показателем за все время существования криптоиндустрии, говорится в исследовании компании Diar.

Таким образом, в декабре ICO-стартапы вывели гораздо больше средств, чем за предыдущие два месяца, а на балансах проектов остается чуть более 3 млн еthereum, сообщает ForkLog .

Активнее всего продавал цифровые активы проект Filecoin, а также SingularDTV и Kyber. В ноябре проекты Tezos и Aragon вывели более 82 тысячи ETH.