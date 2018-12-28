Свыше 190 компаний в настоящее время стараются получить одобрение Агентства финансовых услуг (FSA) на запуск криптовалютных бирж, сообщил главный финансовый регулятор Японии.

«С учетом предварительных консультаций/запросов касаемо регистрации, свыше 190 операторов изъявили желание войти на рынок», - цитирует Ttrcoin представителя ведомства.

При этом FSA не раскрывает информацию о заявителях и подробности обращений, однако некоторые из них делают это самостоятельно. Так, за лицензиями к регулятору обратились Yahoo! Japan, второй крупнейший брокер страны Daiwa Securities Group, Money Forward Inc. и другие.