Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет пресекать рекламу форекс-дилеров, у которых в четверг Банк России отозвал лицензии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Реклама услуг, подлежащих лицензированию, при отсутствии лицензии не допускается. В случае выявления рекламы, распространяемой с нарушением закона «О рекламе»

Как рассказала журналистам директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ Лариса Селютина, лицензии отозваны за неоднократные нарушения закона на рынке ценных бумаг, которые были выявлены департаментом в рамках дистанционного надзора.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о том, одобряет ли Кремль отзыв лицензий у пяти форекс-дилеров. «Это скорее вопрос, наверное, к правительству, все-таки правительство, к экономическому блоку, а не Кремль», — сказал Песков журналистам.

«Как мегарегулятор, Центробанк использует свои полномочия, свою прерогативу для принятия подобных решений», — добавил он.