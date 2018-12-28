Аналитики портала SuperJob.ru изучили потенциальный спрос на специалистов в области IT-технологий и составили список вакансий , которые будут востребованы в 2019 году, пишет «Российская газета».



Так, из-за высокого темпа развития мобильных приложений в следующем году продолжится рост спроса на разработчиков приложений для iOS и Android. Пока конкуренция в данном сегменте довольно низкая — менее двух человек на место. При этом средняя зарплата по Москве 130—140 тыс. рублей, а зарплатный максимум — 300 тыс. в месяц.



Будет увеличиваться спрос на UI/UX-дизайнеров. Они занимаются созданием интерфейсов различных платформ или сайтов, в которых удобство использования так же важно, как и внешний вид. Конкурс среди этих специалистов составляет 2,5 соискателя на вакансию. Средняя зарплата в Москве 110—120 тыс. рублей, зарплатный максимум — 250 тыс.

Возросшие требования рынка к качеству программных продуктов приводят к увеличению спроса на специалистов по тестированию/QA: здесь востребованы как молодые специалисты, которых компании готовы обучать, так и опытные тестировщики сложных приложений, владеющие несколькими языками программирования и средствами автоматизации тестирования. На каждую вакансию приходится в среднем 2,5 резюме. Средняя зарплата по Москве 80—90 тыс. рублей в месяц, зарплатный максимум — 250 тыс. рублей.

Продолжится и рост спроса на аналитиков данных. Их услуги наиболее востребованы среди IT-компаний, финансовых организаций, компаний сферы продаж и услуг. Здесь на одну вакансию приходится 4,5 резюме.

Наиболее высокий уровень дохода у аналитиков BigData: средний заработок по Москве 140—150 тыс. рублей в месяц, зарплатный максимум — 250 тыс. рублей.