Внешний долг Украины должен был сокращаться, но за время сотрудничества с Международным валютным фондом он вырос на 13 млрд долларов, заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

«Мы же украинские граждане, налогоплательщики будем отдавать кредит МВФ и с процентами. За всю историю сотрудничества с МВФ Украина лишь только процентов выплатила 3 миллиарда долларов и сейчас еще миллиард долларов набежал. Внешний долг Украины должен был сократиться. Но за это время долг только вырос на 13 миллиардов долларов», — заявил Скаршевский в эфире украинского телеканала NewsOne.

В конце 2014 году власти Украины договорились о выделении займа в 17,5 млрд долларов. Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривала выделение суммы в этом объеме. Однако уже к окончанию программы финансирования стало понятно, что страна не сможет справиться с долговой нагрузкой без продолжения работы с фондом.

Совет управляющих МВФ 18 декабря решил выделить Украине дополнительную льготную кредитную линию на 3,9 млрд долларов в рамках 14-месячной программы финансовой поддержки кредитования SBA. Первые 1,4 млрд будут доступны немедленно, остальные — в рамках полугодовых обзоров исполнения программы.

Чтобы соответствовать требованиям программы, Рада приняла госбюджет на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в 3%. Принятие сбалансированного бюджета на 2019 год является одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. Также совет директоров Всемирного банка 18 декабря решил предоставить Украине гарантии по займам на сумму 750 млн долларов.