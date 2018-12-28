Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Москомбанка до уровня «ruВВ-» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Понижение рейтинга связано с пересмотром оценки стратегических перспектив банка в условиях крайне высокой доли низкодоходных компонентов и сопутствующим этому отсутствием потенциала для укрепления конкурентных позиций на банковском рынке в нынешних экономических условиях. Кроме того, негативно на рейтинговой оценке отразилось снижение качества кредитного портфеля. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу, адекватными оценками рентабельности и ликвидности, удовлетворительным качеством активов, а также консервативной оценкой качества бизнес-процессов», — говорится в сообщении.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса банка и крайне узкой клиентской базой в сегменте кредитования юридических и физических лиц. Отмечается сильная позиция по капиталу при адекватной рентабельности. Банк демонстрирует высокие показатели достаточности собственных средств.

Агентство отмечает также приемлемое качество активов. Адекватная ликвидная позиция определяется высоким запасом балансовой ликвидности.

Уровень корпоративного управления и бизнес-процессов оцениваются консервативно ввиду недостаточно эффективного размещения активов банка и невысокого качества кредитного портфеля. Действующая стратегия банка на период 2018—2020 годов отличается приемлемым уровнем детализации. В то же время агентство отмечает неопределенность в отношении возможностей банка по реализации стратегических планов.