Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Солид Банка на уровне «ruВ-» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Рейтинг банка и прогноз по нему обусловлены слабой оценкой рыночных позиций, низким качеством активов, удовлетворительной оценкой достаточности капитала при убыточности деятельности, волатильной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления», — говорится в сообщении.

Слабая оценка рыночных позиций отражает невысокую долю банка на российском банковском рынке и адекватные конкурентные позиции в ДВФО и Камчатском крае.

Удовлетворительная позиция по капиталу обусловлена невысокой устойчивостью капитала к реализации кредитных рисков. Отмечается низкое качество активов банка.

Волатильная ликвидная позиция определяется склонностью банка к принятию рисков ликвидности на отчетные даты при отсутствии доступа к значимым источникам рыночной дополнительной ликвидности.

Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления по причине слабой операционной эффективности банка и значительного объема проблемных и непрофильных активов на балансе как отражения недостаточно консервативной кредитной политики в прошлом. В среднесрочной перспективе наряду с комплексным обслуживанием малого и среднего бизнеса одним из приоритетных направлений деятельности банка будет являться работа по улучшению структуры баланса. В случае если доходность размещения высвобождаемых ресурсов обеспечит банку стабильную прибыльность деятельности, оценки качества управления могут быть пересмотрены.