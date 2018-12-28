Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности Бинбанка без его подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBBB» с «позитивным» прогнозом.

Как уточняется в релизе агентства, решение об отзыве рейтинга обусловлено просьбой рейтингуемого лица. Отзыв без подтверждения связан с ожидаемой реорганизацией Бинбанка в форме его присоединения к банку «ФК Открытие», а также с отсутствием у агентства достаточной информации в отношении Бинбанка для применения методологии присвоения банкам рейтингов кредитоспособности.