Европейский центральный банк (ЕЦБ) не исключает расширения еврозоны в ближайшие пять лет, об это сказал РИА Новости пресс-секретарь регулятора.

«Да», — ответил он на вопрос, возможно ли, что новые страны ЕС присоединяться к еврозоне в ближайшие два года — пять лет.

Собеседник агентства также упомянул в своем ответе в качестве возможных кандидатов Болгарию и Хорватию.

В еврозону входят 19 из 28 государств Евросоюза, которые используют евро в качестве национальной валюты.