Выход Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) может повлиять на экономику еврозоны, но не на стабильность единой европейской валюты, заявил РИА Новости пресс-секретарь ЕЦБ.

В еврозону входят 19 из 28 государств Евросоюза. Великобритания, не применяющая евро в качестве национальной валюты, должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. При этом пока до конца не ясно, как пройдет этот «развод»: организованно по договору об условиях Brexit или без такого договора.

«Brexit может повлиять на экономику зоны евро, но не на стабильность валюты как таковой», — ответил представитель ЕЦБ на вопрос, может ли организованный выход страны из ЕС повлиять на стабильность евро.