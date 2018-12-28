С началом 2019 года в России планируется достаточно много нововведений. Так, вырастут пенсии и целый ряд пособий. Вместе с этим, правда, вырастут НДС и немного — тарифы ЖКХ. Кроме того, с января начнет постепенно меняться пенсионная система, пишут «Известия» .

Уже в январе почти в два раза вырастут пособия по безработице. Минимальная сумма выплат вырастет с 850 рублей до 1,5 тыс. рублей, максимальная — с 4,9 тыс. до 8 тыс. рублей (до 11,2 тыс. — для граждан предпенсионного возраста).

Пособия по уходу за ребенком и декретные выплаты тоже увеличатся. В частности, по данным Фонда социального страхования, для тех, кто уйдет в декрет после 1 января 2019 года, максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит 26 152 рубля (сейчас его сумма составляет 24 503 рубля). Минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска теперь составит 51,9 тыс. рублей, а вот максимальный — 301 тыс. рублей (сейчас он составляет 282 тыс. рублей).

Одно из главных нововведений будущего года — вступление в силу пенсионной реформы. С января пенсионный возраст как для мужчин, так и для женщин начнет постепенно увеличиваться: в итоге к 2028 году он должен составить 65 и 60 лет соответственно (сейчас мужчины могут уйти на пенсию в 60, а женщины — в 55 лет). С 1 января 2019-го страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 7,05%. В результате в среднем по России, по данным Пенсионного фонда, ежемесячные выплаты будут составлять 15,4 тыс. рублей (сейчас — 14,4 тыс. рублей).

Вырастут также и социальные пенсии, которые назначаются по инвалидности, в случае потери кормильца, а также по старости. Эти выплаты увеличатся на 2,4%, после увеличения их среднемесячный размер составит 9,2 тыс. рублей (сейчас — чуть больше 9 тыс. рублей).

С января 2019-го в России вырастет один из основных налогов. НДС повысится c 18% до 20%. Сам налог платят только представители бизнеса, однако обычных граждан повышение ставки все-таки затронет — из-за прямых и косвенных расходов.

С января 2019 года увеличатся счета за коммуналку. В этом году повышение тарифов будет проводиться в два этапа — в январе и июне. В начале зимы в среднем по стране они вырастут на 1,7%. При этом к самим платежам за ЖКУ добавится дополнительный платеж за вывоз мусора.

Уже в праздники в России заработает так называемый сервис быстрых платежей, который позволит клиентам разных банков переводить друг другу деньги, минуя номер карты или номер счета, — по номеру телефона или адресу электронной почты. Использовать для этого можно будет даже профили в социальных сетях. Новинку разработали в Банке России. Проведение таких трансакций для банков будет платным. Но, согласно тарифной сетке регулятора, стоимость одной операции для кредитной организации не будет превышать 6 рублей.

С января 2019 года пользователи портала «Госуслуги» больше не смогут воспользоваться скидкой в 30% при онлайн-оплате государственных пошлин — платить их необходимо в том числе при постановке автомобиля на учет, оформлении прав, регистрации брака (а также при его расторжении).



Порог беспошлинных заказов при оформлении онлайн-заказа в зарубежных интернет-магазинах снизят вдвое. Если до сих пор стоимость заказанных товаров не должна была превышать 1 000 евро, то теперь эта сумма сократится до 500 евро. В противном случае покупателю придется заплатить 30% от общей стоимости покупки. Всего же в онлайн-магазинах можно будет заказывать до 31 кг товаров в месяц.

С января 2019 года в стране начнется эксперимент по выведению из тени так называемых самозанятых граждан — то есть тех, кто работает «на себя». Речь идет, например, о репетиторах, нянях, переводчиках, IT-специалистах и многих других. Для них будет введен новый налог. Тем, кто работает с физическими лицами (то есть продает свои товары или услуги напрямую гражданам) нужно будет платить 4% от доходов, для тех, чьими клиентами являются компании или любые юридические лица, ставка налога увеличится до 6%. Пенсионные взносы платить необязательно — сделать это человек может по желанию.

За сокрытие доходов самозанятых ждет штраф в размере 20% от выручки, при повторном нарушении придется заплатить всю сумму дохода.

Пока в пилотном режиме налог будет действовать на территории Москвы, Московской и Калужской областей, а также в Татарстане.