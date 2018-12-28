Группа ВТБ объявила финансовые результаты по МСФО за ноябрь и 11 месяцев 2018 года. Данные приводятся в сообщении ВТБ, головного банка группы.

Чистая прибыль группы составила 163,9 млрд рублей за 11 месяцев 2018 года (рост на 65,9% год к году) и 12 млрд рублей в ноябре (плюс 51,9% в годовом выражении).

В частности, чистые процентные доходы составили 432,3 млрд рублей за 11 месяцев и 35,8 млрд в ноябре (плюс 2,8% и минус 5,3% соответственно). Чистые комиссионные доходы составили 84,8 млрд за 11 месяцев и 8,9 млрд рублей в ноябре (плюс 2,7% и 17,1% соответственно).

Совокупные расходы группы на создание резервов под кредитные убытки и прочих резервов составили 142,3 млрд рублей за 11 месяцев и 13,7 млрд рублей в ноябре (минус 1,4% и 6,8%). Расходы на персонал и административные расходы составили 229,3 млрд рублей по итогам 11 месяцев 2018 года и 19,4 млрд рублей в ноябре (плюс 0,4% и минус 6,7%).

По состоянию на 30 ноября совокупные активы группы ВТБ составили 14 трлн 610,2 млрд рублей, сократившись на 0,3% за ноябрь и увеличившись на 12,8% с начала текущего года.

Объем кредитов и авансов клиентам до вычета резервов увеличился на 1% в ноябре и на 15,4% с начала года, до 11 трлн 353,2 млрд рублей. Объем кредитов и авансов клиентам до вычета резервов, скорректированный на изменение метода консолидации Почта Банка, вырос на 17,9% с начала года. Объем кредитов юридическим лицам до вычета резервов увеличился на 0,3% в ноябре и на 15,5% с начала года, физическим лицам — на 3% в ноябре и на 14,9% с начала года. С коррекцией на изменение метода консолидации Почта Банка объем розничных кредитов вырос на 25,4% с начала года.

По состоянию на 30 ноября доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле составила 5,8% (минус 0,7 процентного пункта за месяц и плюс 1,1 п. п. с начала года). Коэффициент покрытия неработающих кредитов резервами — 110,2%.

Объем средств клиентов увеличился на 2,7% в ноябре и на 11,5% за 11 месяцев, до 10 трлн 192,6 млрд рублей, с коррекцией на изменение метода консолидации Почта Банка — на 13,6%. Объем средств юридических лиц вырос на 3,4% в ноябре и на 9,7% с начала года, физических лиц — на 1,7% в ноябре и на 14,1% с начала года, с коррекцией на изменение метода консолидации Почта Банка — на 19,7%.



По состоянию на 30 ноября достаточность капитала первого уровня составила 12,1% (12,6% на 1 января 2018 года), общая достаточность капитала — 13,5% (14,4% по состоянию на 1 января).