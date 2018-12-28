Банк России 9 декабря выпускает новые монеты из драгоценных и недрагоценных металлов.

Банк России 9 декабря выпускает новые монеты из драгоценных и недрагоценных металлов.

В частности, в обращении появятся три новые памятные монеты: серебряная номиналом 2 рубля к 125-летию со дня рождения писателя Виталия Бианки, а также серебряная номиналом 3 рубля и монета из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

На двухрублевой серебряной монете из серии «Выдающиеся личности России» в честь Виталия Бианки, родившегося 11 февраля 1894 года, размещен его портрет в окружении животных — героев его рассказов — на фоне лесного пейзажа, а также указаны годы жизни писателя: 1894—1959. Тираж монеты — 3 тыс. штук.

На оборотной стороне серебряной трехрублевой монеты к 75-летию со дня освобождения Ленинграда от блокады изображена центральная часть монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы на фоне силуэта Исаакиевского собора и салюта в честь снятия блокады. Тираж монеты — 3 тыс. штук.

На оборотной стороне 25-рублевой монеты изображен мемориал «Разорванное кольцо». Тираж монеты — 5 млн штук.

Напомним, блокада Ленинграда длилась 872 дня: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года).

Кроме того, выпускаются новые инвестиционные монеты: серебряная номиналом 3 рубля и золотая номиналом 50 рублей «Георгий Победоносец».



На оборотной стороне монет размещено одинаковое рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Монеты, помимо металла изготовления, различаются диаметром: у серебряной трехрублевой монеты он составляет 39 мм, у золотой 50-рублевой — 22,6 мм.



Тираж серебряной монеты — до 100 тыс. штук, золотой — до 300 тыс. штук.