Центральный банк России сообщил о начале реорганизации банков «Открытие», «Траст» и Автовазбанка. Соответствующие сообщения опубликованы на сайте регулятора.

Так, к банку «Открытие» будет присоединена компания «Открытие ТЗ».

«Банк России в соответствии с частью 5 статьи 23 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» сообщает о начале процедуры реорганизации Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (регистрационный номер 2209, Москва) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Открытие ТЗ», — говорится в сообщении.

«Открытие ТЗ» является владельцем головного офиса банка и товарных знаков группы «Открытие».

Также ЦБ сообщил о присоединении тольяттинского Автовазбанка к банку «Траст».

«Банк России в соответствии с частью 5 статьи 23 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» сообщает о начале процедуры реорганизации Публичного акционерного общества Национальный банк «Траст» (№ 3279, Москва) в форме присоединения к нему Акционерного общества Автовазбанк (№ 23, Тольятти, Самарская область)», — говорится в сообщении регулятора.

Как ранее пояснял глава банка «Открытие», Промсвязьбанк передал 250 млрд рублей активов и пассивов Автовазбанку, который будет присоединен к «Трасту». На базе «Траста» создается Банк непрофильных активов.