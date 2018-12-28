Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителей (должностных лиц, выступающих единоличным исполнительным органом) Дальневосточного Банка (Владивосток), Национального Банка Сбережений (Иваново) и Международного Коммерческого Банка (Москва). Сообщение об этом было опубликовано на сайте регулятора 27 декабря.

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителей (должностных лиц, выступающих единоличным исполнительным органом) Дальневосточного Банка (Владивосток), Национального Банка Сбережений (Иваново) и Международного Коммерческого Банка (Москва). Сообщение об этом было опубликовано на сайте регулятора 27 декабря.

Как уточняется, должностные лица привлечены к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».

Согласно материалам регулятора, постановление в отношении руководителя Дальневосточного Банка (ТУ-05-ДЛ-18-18228/3120 от 30 октября 2018 года) вступило в законную силу 22 декабря, в отношении руководителя Национального Банка Сбережений (ТУ-24-ДЛ-18-18464/3120 от 16 ноября 2018-го) — 27 ноября, в отношении главы Международного Коммерческого Банка (ТУ-45-ДЛ-18-14796/3120 от 18 сентября текущего года) — 25 декабря. Всем топ-менеджерам вынесены предупреждения.

Ранее в декабре ЦБ уведомил о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 15.27 КоАП руководителя столичного Русьуниверсалбанка. Постановление от 25 сентября 2018-го (ТУ-45-ДЛ-18-15384/3120) вступило в силу 11 декабря. Должностному лицу также вынесено предупреждение.

Должность президента, председателя правления Дальневосточного Банка в настоящий момент занимает Валерий Павлюк, пост предправления Национального Банка Сбережений — Александр Суворов, Международного Коммерческого Банка — Владимир Кутовой, Русьуниверсалбанка — Владимир Ученик.



Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.