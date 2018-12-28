В конце 2018 года ходатайство на применение своей методики оценки рисков заемщиков подала еще одна системно-значимая кредитная организация, сообщается в пресс-релизе Центрального банка. Название кредитной организации регулятор не раскрыл.

«В конце 2018 года ходатайство на внедрение данного подхода было подано еще одной системно значимой кредитной организацией. Ожидается, что валидация ее методик и моделей подхода на основе внутренних рейтингов будет проведена в течение ближайших полутора лет», — говорится в сообщение.

Ранее 28 декабря стало известно, что аналогичное разрешение на применение банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска для определения величины кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов в целях расчета нормативов достаточности капитала получил Райффайзенбанк. Разрешение вступит в силу 1 января 2019 года.