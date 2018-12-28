Инфляционные ожидания населения в декабре выросли до 10,2% с 9,8% месяцем ранее. Как отмечается в очередном комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения», основной причиной роста ожиданий стало повышение НДС, предстоящее с 1 января 2019 года.

Россияне указывали в качестве причин роста своих инфляционных ожиданий как само повышение налога, так и активные публикации в СМИ о грядущем росте цен.

На краткосрочных инфляционных ожиданиях респондентов в декабре отразилась сезонность: 12% опрошенных прогнозируют рост цен перед Новым годом и повышение регулируемых тарифов с 1 января («всегда растут перед праздниками», «Новый год, большой спрос»).



В ближайшие месяцы вероятно дальнейшее увеличение инфляционных ожиданий под влиянием повышения НДС, заключает регулятор.