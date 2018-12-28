На внутреннем валютном рынке РФ в октябре наблюдался рост активности населения как по покупке наличной иностранной валюты, так и по ее продаже, при этом более высокий спрос был на европейскую валюту. На это указывает ЦБ РФ в «Обзоре основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в октябре 2018 года» , уточняя что чистый спрос на наличную иностранную валюту по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 11%.

Совокупный спрос россиян на наличную иностранную валюту вырос в октябре по сравнению с сентябрем на 10% и составил 6,8 млрд долларов в эквиваленте. Спрос на доллары увеличился на 5%, на европейскую валюту — на 23%. Объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках вырос по сравнению с сентябрем на 14% до 3,6 млрд долларов. С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в октябре было снято 3,2 млрд долларов (плюс 6% к сентябрю).

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты увеличилось в октябре по сравнению с сентябрем на 9% до 3,5 млрд долларов. Совокупное предложение долларов возросло на 11%, европейской валюты — на 5%. В октябре россияне продали уполномоченным банкам 1,3 млрд долларов наличной иностранной валюты (на 5% меньше, чем месяцем ранее). На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в октябре было зачислено 2,2 млрд долларов наличной валюты (на 20% больше, чем месяцем ранее). Объемы зачисления денег на валютные счета восстановились после пятимесячного спада, уточняет регулятор.



Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос в октябре по сравнению с предыдущим месяцем на 11% до 3,3 млрд долларов. В отличие от предыдущего месяца, такая динамика была обусловлена ростом чистого спроса на евро, в то время как чистый спрос на доллары оставался практически стабильным.